Coronavirus: F. Sala, oggi dati buoni, tendenza moderatamente positiva

- "La tendenza dei numeri del coronavirus in Lombardia è chiaramente in discesa, oggi i casi positivi sono 394 in più rispetto a ieri su quasi 11mila tamponi e lo è ancor di più considerando il numero dei ricoverati che stanno scendendo e i 1113 guariti. I dati sono buoni e la tendenza è moderatamente positiva, stiamo andando verso la strada giusta". Lo ha detto il vice presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante il consueto video messaggio da palazzo Lombardia per fare il punto sulla diffusione del coronavirus.(Rem)