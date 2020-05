Ue: von der Leyen, maggior parte denaro Recovery Fund in investimenti pubblici e a paesi più colpiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte del denaro del Recovery Fund sarà speso in investimenti pubblici chiave e andrà ai paesi più colpiti. Lo ha detto in aula al Parlamento europeo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito sul Recovery Plan. Lo strumento sarà sostenuto dalle garanzie dagli Stati membri, ha spiegato von der Leyen, e "la maggior parte del denaro sarà speso su un pilastro creato per investimenti pubblici chiave e andrà ai paesi più colpiti", ha aggiunto. "Qui ci sarà il grosso del denaro che arriverà dal bilancio europeo con un finanziamento supplementare dei programmi europei e i fondi di coesione", ha spiegato. La presidente ha aggiunto che nella proposta dell'esecutivo europeo ci sono sia trasferimenti agli Stati membri che prestiti.(Beb)