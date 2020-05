Roma Municipio IV: Santoro (Lega), pronti a governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è consumato "l'ultimo atto di una consiliatura ignobile". Lo dichiara in una nota Roberto Santoro, capogruppo Lega in Municipio IV. "Quattro anni di arroganza e servizi chiusi per incapacità amministrativa - aggiunge - Soldi stanziati per feste e non per servizi sociali. Una presidente che giornalmente ha messo in imbarazzo il nostro territorio con i suoi sproloqui, tanto da essere sfiduciata dalla stessa maggioranza che la sosteneva. Ora bisogna cambiare passo. Virginia Raggi non pensi minimamente di nominare Roberta Della Casa come commissario del Campidoglio. Sarebbe uno schiaffo a tutti i cittadini. Un atto di arroganza inaudita, al quale siamo pronti ad opporci in ogni sede. Dal canto nostro siamo sempre stati responsabili e sopratutto in questo periodo abbiamo proposto soluzioni per il bene del territorio. Ad oggi siamo l'unica alternativa, che insieme al centrodestra può provare a ridare dignità ad un territorio massacrato dai cinque stelle e dalla sinistra", conclude.(Com)