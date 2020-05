Fase 2: Maran, concessione spazi esterni a tutti gli esercizi commerciali di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a bar e ristoranti, a Milano verrà concesso gratuitamente suolo pubblico per occupazioni temporanee anche alle altre tipologie di esercizi, dalle librerie ai negozi di abbigliamento. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale all'Urbanistica Pierfrancesco Maran durante la commissione consiliare in cui la giunta ha presentato la delibera sull'ampliamento delle occupazioni temporanee di suolo pubblico, che ora passerà al vaglio del Consiglio comunale. "Abbiamo scelto di deliberare la possibilità dell'ampliamento della concessione suolo per bar e ristoranti, per venire incontro alla necessità programmatoria dei pubblici esercizi, categoria particolarmente colpita dal lockdown in termini di chiusura e di perdita di fatturato e non ci sfugge la drammaticità del settore", ha detto l'assessore al Commercio Cristina Tajani, ricordando che "la Lombardia, con 26mila, è la prima regione per presenza di pubblici esercizi e ne ha il 14 per cento del totale. A Milano sono poco più di 9mila". "Dove ad oggi i tavolini esterni riguardano solo le attività di somministrazione cibi e bevande, bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili, la proposta che fa la giunta - ha detto Maran - è di estendere per quest'estate quest'autorizzazione a tutte le altre attività commerciali al fine di consentire l'ampliamento degli spazi di posizionamento degli arredi". "Non tutti - ha precisato l'assessore - possono avere i medesimi spazi, ma questa proposta riguarda tutti: sia chi ha un plateatico, sia chi non ce l'ha; sia chi fa somministrazione, sia chi fa altre attività, come librerie e negozi di abbigliamento". (segue) (Rem)