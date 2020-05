Fase 2: Maran, concessione spazi esterni a tutti gli esercizi commerciali di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune si impegna ad autorizzare le nuove occupazioni in massimo 15 giorni, attraverso la sospensione di alcune norme, che generalmente allungano il tempo di concessione fino ad alcuni mesi. "La norma non consente di andare in silenzio assenso, che era una delle nostre ipotesi. Quindi dobbiamo lavorare comunque in un'ottica di approvazione", ha spiegato Maran, rispondendo ai consiglieri di centrodestra che chiedevano se non fosse meglio lasciare liberi gli esercenti di posizionare l'arredo esterno e prevedere un tempo per controllare che esso fosse stato posizionato nel rispetto delle norme. Nel processo di approvazione - ha precisato l'assessore, tranquillizzando i presidenti di Municipio presenti in commissione - "tutti i settori coinvolti e i Municipi potranno intervenire ed esprimere un parere, ma senza le solite lungaggini". "Il tema dei 15 giorni è tutelante, per aggregare domande che insistono sullo stesso territorio ed evitare conflitti tra due occupazioni diverse", ha aggiunto Maran, prevedendo che si possano "aggregare domande, per fare un progetto collettivo ben funzionante". Infatti gli arredi potranno essere posizionati sia in prossimità dei locali, che nelle aree di sosta limitrofe o in spazi verdi "non a vista", per cui la delibera non stabilisce un limite. Aperta poi la possibilità di pedonalizzare temporaneamente le vie, o tutto il giorno o solo in orario serale, con l'impegno della giunta "di lavorare per farlo entro 15 giorni". Dopo la concessione dell'autorizzazione in ogni caso non mancheranno attività di monitoraggio e controllo da parte della Polizia locale. Restano valide le disposizioni di sicurezza e incolumità pubblica, così come quelle di contenimento dell'inquinamento acustico e il divieto di assembramento. Se quest'ultimo non sarà rispettato, l'autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico decadrà immediatamente. (segue) (Rem)