Fase 2: Maran, concessione spazi esterni a tutti gli esercizi commerciali di Milano (3)

- La misura riguarda le sole occupazioni temporanee, quindi sedie, tavoli, ombrelloni pedane, tutte strutture rimovibili. Per quanto riguarda le strutture stabili, come i dehors, la procedura per la concessione resta quella tradizionale e rimane anche da pagare il canone per l'occupazione, al netto di eventuali agevolazioni previste per l'emergenza sanitaria. Forza Italia, in proposito, chiede l'annullamento della Cosap per i quattro mesi precedenti alla riapertura per chi aveva già tavolini e dehors, altrimenti - avverte il capogruppo Fabrizio De Pasquale - "ci sarà concorrenza sleale: chi non aveva tavolini avrà più spazio e gratis, chi li aveva dovrà continuare a pagare anche d'estate dopo aver pagato già tre mesi pur essendo chiusi". Un punto condiviso anche dalla maggioranza, con il capogruppo Pd Filippo Barberis che propone emendamenti alla delibera per inserire "la sospensione del pagamento della Cosap almeno per i mesi di lockdown, con l'impegno politico a proseguire il confronto serrato con il governo per recuperare le risorse che possano consentire di sospendere questi canoni fino almeno alla fine dell'anno". Altro tema è la durata delle concessioni gratuite del suolo pubblico: la delibera di giunta menziona "il solo periodo emergenziale", mentre diversi consiglieri di maggioranza e di opposizione hanno chiesto di prevedere una data certa. Quella proposta da Barberis è il 31 ottobre. (Rem)