Fase 2: Stefani (Lega), pari condizioni per entrambi genitori

- Nella fase due dell’emergenza coronavirus “Il supporto degli esperti sia limitato alla sfera meramente tecnica, le decisioni sulle misure da adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica ed economica siano demandate alla politica". E' il punto della mozione della Lega, di cui era prima firmataria la senatrice Erika Stefani, che è stato approvato dall’Aula di palazzo Madama. Hanno ottenuto il voto bipartisan anche altri due impegni: quello a "promuovere ogni iniziativa utile a favorire la conciliazione 'vita-lavoro'” e quello sui "modelli di riorganizzazione scolastica che consentano ad entrambi i genitori parità di condizioni nel ritorno al lavoro". "L'emergenza coronavirus ha aggravato lo scenario, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione femminile - ha detto la senatrice Stefani in Aula -. Ma l'unica risposta messa in campo dal governo è stata finora quelle di nominare undici donne in più nelle task force: un pannicello caldo, che conferma come il governo sia in difetto anche nella tutela delle pari opportunità. Stupisce inoltre la battaglia della maggioranza per eliminare il riferimento alle donne 'generatrici di vita' dalla mozione al voto in aula, quasi si trattasse di una offesa. Ci sono priorità ben più concrete: dal governo ci aspettiamo risposte su tutela della parità di genere, dell'equità degli stipendi, del sostegno alle madri lavoratrici. Monitoreremo che gli impegni assunti oggi, grazie alla Lega, siano rispettati dall'esecutivo".(com)