Coronavirus: De Lise (Ungdcec), finalmente gli incentivi fiscali nel decreto Rilancio

- "Finalmente una buona notizia dal decreto Rilancio: arrivano gli incentivi fiscali legati al sismabonus, ecobonus e ristrutturazione. Per adesso è soltanto una bozza, che auspichiamo venga confermata. L'Ungdcec, infatti, non potrebbe che accogliere con soddisfazione l'irrobustimento di questo strumento che può risultare determinante per sostenere il settore dell'edilizia, tra i più colpiti già dalla crisi economica dal 2008 e che da allora ha parecchio faticato a rialzarsi". Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionali giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. De Lise ha aggiunto: "Il bonus dovrebbe riguardare i lavori svolti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e che comportino un miglioramento dell'edificio dal punto di vista energetico e antisismico. Ma la vera nota positiva è l'aumento della percentuale di detrazione fino al 110 per cento del costo sostenuto e la possibilità di usufruire di uno sconto in fattura per un importo pari al credito, anche attraverso una cessione dello stesso ad istituto bancario da parte dell'impresa che effettua i lavori. Questo meccanismo a regime comporterebbe sicuramente un vantaggio sia per il proprietario dell'immobile, sia per chi effettua i lavori che grazie alla cessione del credito può renderlo, oltre che certo, anche liquido". (Ren)