Francia-Cina: botta e risposta su contratto di armamenti tra Parigi e Pechino

- La Francia ha invitato la Cina a concentrarsi sulla crisi del coronavirus, rispondendo così alle critiche mossegli da Pechino, che ha chiesto di annullare un contratto di armamenti firmato con Taiwan. "Dinnanzi alla crisi del Covid-19 tutti i nostri sforzi devono essere concentrati sulla lotta contro la pandemia", ha reso noto il ministero degli Affari esteri di Parigi. Il contratto riguarda la fornitura di equipaggiamenti di alcune fregate francesi vendute nel 1991 alla marina di Taipei. Quello di Taiwan è un dossier estremamente sensibile per la Cina, che non riconosce l'indipendenza dell'isola. "Nell'ambito della dichiarazione franco-cinese del 1994, la Francia mette in atto la politica di una sola Cina e continua a fare appello al dialogo tra le due rive dello stretto", ha dichiarato il Quai d'Orsay.(Frp)