Cultura: Anec Lazio, Regione al fianco dei nostri cinema

- I cinema di Roma e del Lazio "esprimono apprezzamento per le attività e gli strumenti straordinari messi in campo dalla Regione Lazio a sostegno delle Sale costrette alla chiusura a seguito dell’emergenza sanitaria". È quanto si legge in una nota di Anec. "L’ultima apprezzata decisione della Regione - aggiunge - è l’approvazione all’unanimità da parte della Commissione Cultura del Consiglio Regionale della delibera di giunta che prevede un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento degli affitti dei cinema nei mesi di chiusura obbligata (marzo, aprile e maggio). Come già attuato per i teatri, anche i cinema potranno richiedere il rimborso dei canoni di locazioni per i periodi di mancata attività. I cinema del Lazio (120 strutture e oltre 400 schermi sul territorio) rappresentano un segmento cruciale per la Regione, in termini di dimensioni economico-occupazionali e per l’indotto generato, e come presidio di offerta culturale e aggregazione sociale. In tempi di 'distanziamento interpersonale' il settore rischia molto più di altri e la Regione ha deciso di sostenere le imprese di esercizio con uno strumento specifico, che si affianca ad altri già disposti, come i contributi per l’innovazione ed il risparmio energetico (1 milione per i cinema) e la messa in sicurezza ed accessibilità (500mila euro)". Anec "ha apprezzato l’unanimità della decisione della commissione, al di là degli schieramenti politici, che dimostra l’attenzione ad un settore regionale strategico e all’avanguardia. L’auspicio è che il fondo messo a disposizione possa essere aumentato per sostenere i canoni di locazione dei mesi in cui le sale saranno ancora chiuse, visto che i tempi di riapertura non sembrerebbero così imminenti", conclude.(Com)