Albania: governatore Banca centrale, crisi economica più grave degli ultimi 20 anni (2)

- Proprio oggi la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha fatto sapere che in base alle sue stime l'economia dell'Albania dovrebbe contrarsi del 9 per cento nel 2020, registrando il calo più accentuato rispetto agli altri paesi dei Balcani occidentali. Secondo il rapporto periodico della pubblicato dalla Bers l'economia albanese dovrebbe essere fortemente colpita dall'epidemia di Covid-19, a causa della sua elevata dipendenza dal turismo e dalle esportazioni di prodotti di manifattura, destinati in particolare all'industria della moda italiana. "Una probabile riduzione delle rimesse fungerà da freno alla crescita economica", ha sottolineato la Bers, secondo la quale "la crescita dovrebbe rimbalzare del 12 per cento nel 2021, supponendo che le misure di contenimento dei virus siano di breve durata e la ricostruzione del paese dal terremoto dello scorso 26 novembre fornirà un ulteriore impulso all'economia". (Alt)