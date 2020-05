Fase 2: F. Sala, tendenza governo dare più libertà a Regioni, ma domani valuteremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo che il governo ha la tendenza a lasciare un po' più di libertà alle Regioni rispetto a quanto fatto fino a ora, ma lo appureremo, stiamo aspettando che arrivino tutte le linee guida per poi prendere le decisioni" riguardanti le riaperture del 18 maggio. Lo ha detto il vice presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante il consueto video messaggio da palazzo Lombardia per fare il punto sulla diffusione del coronavirus parlando delle regole della riapertura del 18 maggio e di chi potrà riaprire. "È molto importante come si riapre – ha proseguito Sala – non possiamo morire di Covid, ma neanche morire di fame quindi questo virus dobbiamo combatterlo riuscendo a fare una vita quasi normale". "Ci sono delle attività – ha spiegato il vice governatore lombardo – che necessitano di precauzioni ulteriori. Adesso stiamo valutando quelle che il governo ci sta inviando e prenderemo le nostre decisioni". (Rem)