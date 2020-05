Trasporto aereo: Emirates prevede di operare voli su nove città dal 21 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea emiratina con sede a Dubai, Emirates, prevede di operare voli di linea passeggeri in nove città dal 21 maggio. Secondo quanto riferisce una nota della compagnia le destinazioni includono gli aeroporti di Londra Heathrow, Francoforte, Parigi, Milano, Madrid, Chicago, Toronto, Sydney e Melbourne. La compagnia ha inoltre riferito che verranno predisposti collegamenti a Dubai per coloro che volano tra il Regno Unito e l'Australia. "Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per pianificare la ripresa delle operazioni verso destinazioni aggiuntive", ha affermato Adel al Redha, direttore operativo di Emirates. Come riferito dalla compagnia, i viaggiatori saranno accettati su questi voli solo se rispettano i requisiti di ammissibilità e criteri di ingresso dei rispettivi paesi di destinazione. Ciò include un'approvazione dell'Autorità federale per l'identificazione e la cittadinanza per i residenti negli Emirati Arabi Uniti che desiderano tornare a Dubai.(Res)