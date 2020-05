Decreto Rilancio: Pd, ecobonus e sisma bonus per sostegno a edilizia di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabile Ambiente del Partito democratico, Chiara Braga, afferma che "con super ecobonus e sisma bonus stiamo dando un segnale molto chiaro al Paese: efficienza energetica e sicurezza delle case degli italiani sono il modo migliore per sostenere un settore fondamentale per la ripresa come quello dell’edilizia. Mentre ancora c’è chi vaneggia su condoni edilizi e fiscali - continua la parlamentare in una nota - con il lavoro del Partito democratico al governo si rimette in moto l’economia puntando su edilizia sicura e efficiente, sostenibilità ambientale e qualità del lavoro. La detrazione fiscale del 110 per cento da spalmare in 5 anni per gli interventi di messa in sicurezza sismica e miglioramento energetico di condomini e prime case è un’ottima notizia per famiglie, imprese e anche per lo Stato. Ora è fondamentale che questo strumento sia utilizzabile al più presto, con procedure rapide e semplici". (segue) (Com)