Decreto Rilancio: Pd, ecobonus e sisma bonus per sostegno a edilizia di qualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Braga, poi, prosegue: "Gli italiani hanno già dimostrato di apprezzare molto le misure dell’ecobonus e del sisma bonus che consentono di migliorare le loro abitazioni e di risparmiare sulla bolletta energetica: lo dimostra il volume degli interventi attivati già negli scorsi anni su questo fronte seppur con percentuali di detrazione più basse. Con questo ulteriore rafforzamento - spiega l'esponente del Pd - le condizioni di un intervento sugli edifici esistenti diventano ancora più vantaggiose anche per le imprese del settore, comprese quelle piccole e medie, grazie al miglioramento del meccanismo della cessione del credito. E lo Stato ha solo da guadagnare dall'emersione del lavoro nero che questi bonus contribuiranno a contrastare, come già successo in passato - conclude Braga - oltre alla riduzione dei consumi energetici complessivi del Paese grazie alla maggiore efficienza del settore civile". (Com)