Roma Municipio IV: Magi (+Europa), sfiducia a Della Casa è dimostrazione incapacità M5s e Raggi

- La caduta del presidente del Municipio di Roma IV Roberta Della Casa è la dimostrazione dell'incapacità del M5s e della Raggi. A dirlo, in una nota, Riccardo Magi deputato di + Europa Radicali. "Un altro pezzo della sfavillante amministrazione Raggi è venuto giù. Dopo il III, l'VIII e l'XI oggi è stata sfiduciata dalla maggioranza monocolore a 5 Stelle la presidente del Municipio IV Roberta Della Casa - afferma Magi -. Dimissioni di massa, accuse al veleno e incapacità di amministrare territori grandi come città sono lo specchio della crisi politica che attraversa Roma proprio oggi che, invece, dovrebbe essere amministrata da persone capaci e con una visione a lungo termine in grado di rilanciare la città avvolta in una crisi economica senza precedenti. Questa ennesima defenestrazione - aggiunge Magi - è la dimostrazione lampante dell'assenza della sindaca nei territori, troppo impegnata sui social a raccontarci una storytelling da Alice nel paese delle meraviglie. Come se non bastasse, a questo cortocircuito politico - amministrativo della Capitale, si aggiungono gli atti dimostrativi del moralizzatore e capo politico del Movimento Vito Crimi che, anziché certificare il fallimento della Raggi e senza affrontare politicamente ciò che accade nella Capitale, espelle i consiglieri dei 5 Stelle alzando il tappeto e nascondendo la polvere", conclude Magi.(Com)