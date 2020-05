Coronavirus: Nicchi (Lega), Protezione civile ha chiesto comunicazione spese a sindaco Giove (Tr) per zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Protezione civile dell’Umbria ha chiesto al sindaco di Giove (Tr) di comunicare le spese sostenute per aiuti alimentari e per altri generi che riguardano l’igiene personale e delle abitazioni ai fini del rimborso delle stesse spese effettuate durante il periodo della zona rossa”. Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale umbro della Lega Daniele Nicchi che ha spiegato: "La lettera della Protezione civile è stato inviata l’11 maggio scorso e fa riferimento a tre ordinanze firmate dal presidente della giunta regionale Donatella Tesei relative ai Comuni di Gualdo Cattaneo e Giove. Non bisogna dimenticare l’impegno che l’amministrazione regionale ha messo a disposizione per la tutela della salute della popolazione di Giove, che si è tradotto anche nel sostenere le spese delle famiglie per gli acquisti di prima necessità”. (Ren)