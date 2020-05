Roma Municipio IV: Tempesta (Pd), castello di Virginia Raggi oggi perde un altro pezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook la consigliera capitolina del Pd Giulia Tempesta scrive: "Il castello di Virginia Raggi oggi perde un altro pezzo. Roberta Della Casa, fedelissima della Sindaca, non è più la presidente del IV municipio. Ad un anno dalle elezioni comunali è il quarto minisindaco del Movimento Cinque Stelle che viene sfiduciato e mandato a casa". "La sindaca Raggi - aggiunge Tempesta - risparmi ai cittadini l'ulteriore umiliazione di nominarla delegata per il IV municipio, come fatto già con Torelli, presidente sfiduciato in XI municipio mesi fa. Tra promesse mai mantenute, mal governo e beghe interne, ecco come si sta consumando l'ultimo anno di Virginia Raggi Sindaco di Roma". (Com)