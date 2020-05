Italia-Algeria: videochiamata Sereni-Bladehane, "piena sintonia su Libia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, ha avuto oggi una videochiamata con il sottosegretario agli Affari esteri della Repubblica di Algeria, Rashid Bladehane. Lo riferisce una nota della Farnesina. Ricordando l’ottimo stato dei rapporti bilaterali tra Italia e Algeria, Sereni e Bladehane hanno concordato sull’importanza di rilanciare la cooperazione politica, economica e di sicurezza attraverso l’organizzazione di incontri di alto livello tra i rispettivi Governi su materie di interesse comune, non appena le condizioni sanitarie nei due Paesi lo consentiranno. L’Algeria è un partner commerciale strategico per l’Italia che vanta in quel Paese una consolidata storica presenza di grandi imprese italiane. Grande attenzione nel corso del colloquio al dossier Libia. La vice ministra, registrando piena sintonia con il suo interlocutore, ha sottolineato il forte impegno del nostro Governo per un cessate il fuoco e la ripresa del dialogo politico a guida Onu, nell’ambito di quanto stabilito nel corso della Conferenza di Berlino dello scorso gennaio. Sereni ha ribadito con il collega algerino la necessità di procedere quanto prima alla nomina del rappresentante speciale del Segretario generale Onu per la Libia. Da parte algerina è stata evidenziata una chiara condivisione delle posizioni italiane, unitamente alla determinazione a contribuire in maniera attiva e partecipe alla ricerca di una soluzione pacifica del conflitto nel Paese vicino. Nel sottolineare l’importanza del ruolo europeo, la vice ministra ha ricordato il convinto impegno del nostro Governo nella missione navale Irini, di cui l’Italia ha assunto il comando. A questo proposito, ha ribadito che essa “sarà equilibrata, imparziale e volta esclusivamente al rispetto dell’embargo da parte di ognuno”. (Res)