Credito: Castelli (M5s) da Cassazione sentenza storica, mai più polpette avvelenate ai Comuni

- Il viceministro all'Economia, Laura Castelli, parla di una "sentenza storica" che scongiura "polpette avvelenate ai Comuni". Il riferimento è al pronunciamento delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, che scrive Castelli su Facebook "al di là degli aspetti meramente tecnici", sono "intervenuti mettendo una parola definitiva all'originario ricorso presentato dal comune di Cattolica con cui chiedeva l’annullamento di alcuni contratti di 'interest rate swap' stipulati con un istituto bancario". Accogliendo in via definitiva l’istanza del comune di Cattolica, spiega l'esponente del Movimento cinque stelle, "le Sezioni unite ribadiscono il concetto che le decisioni fondamentali relative agli enti locali, come quelle che portano l’Ente ad indebitarsi, non possono non passare dal Consiglio comunale". Secondo Castelli, la sentenza "pone infatti, l’accento sulle finalità ultime di questi contratti, ed in modo opportuno e saggio, fa emergere che la finanza degli enti locali non può essere considerata neanche lontanamente alla stregua di una finanza con finalità speculative. Da un lato richiama gli Amministratori alla massima cautela e prudenza, ma dall'altro impone al sistema bancario un approccio non speculativo". Il viceministro quindi evidenzia: "Va in questa direzione, con le dovute differenze, il grande lavoro che stiamo facendo anche per la ristrutturazione dei debiti degli Enti locali, intervenendo con norme semplici, trasparenti e chiare nel loro intento".(Rin)