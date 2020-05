© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente sul lavoro questo pomeriggio ad Arluno, nel milanese. Alle quattro e mezzo di questo pomeriggio, in via Galdini, un 32enne ha riportato una ferita da taglio di circa 15 centimetri sull'avambraccio sinistro. A riferirlo in una nota è l'Areu. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Magenta. (Com)