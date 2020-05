Coronavirus: Egitto, 12 nuovi decessi e 338 casi in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 556 il bilancio dei morti provocati dal nuovo coronavirus in Egitto, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati dodici nuovi decessi. Lo ha annunciato il ministero della Salute egiziano. I nuovi contagiati sono 338, portando il totale a 10.431. Secondo i dati del ministero, 160 persone hanno lasciato gli ospedali di isolamento, portando il numero totale dei guariti a 2.486. Intanto oggi l’istituzione sunnita egiziana Al Azhar ha annunciato che terrà la preghiera notturna del Tahajjud stasera, per la prima volta dalla chiusura di tutti i luoghi di culto a livello nazionale nell’ambito delle misure anti-coronavirus. La preghiera sarà comunque limitata agli imam di Al Azhar e ai suoi dipendenti e verrà trasmessa in diretta sugli account ufficiali di Al Azhar sui social media e YouTube. "Chiediamo ad Allah, l'Onnipotente, di porre fine a questa pandemia di coronavirus e darci sicurezza, serenità e stabilità", si legge in un comunicato. (Cae)