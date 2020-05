Roma: Raggi, al via oggi sanificazione chiese in vista riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina l'Amministrazione capitolina ha dato il via ad una vasta operazione di sanificazione delle chiese e delle 337 parrocchie di Roma, in vista della loro riapertura al pubblico. "In collaborazione con l’Esercito Italiano e con Ama abbiamo messo a punto un programma di interventi partito oggi dalla Basilica di San Giovanni Bosco e che nei prossimi giorni si estenderà progressivamente in tutti i territori della nostra città", scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Accogliendo con piacere la richiesta del Vicariato di Roma, la nostra Amministrazione ha risposto prontamente coinvolgendo l’Esercito, che ringrazio per aver messo subito a disposizione le sue squadre specializzate - spiega Raggi -. Abbiamo così voluto dare un segnale di vicinanza ai tantissimi fedeli che, in vista della riapertura delle chiese per le Sante Messe, torneranno a frequentare questi luoghi di culto. Gli interventi sono coordinati da Ama e si aggiungono alle sanificazioni che, in questi due mesi, sono state portate a termine nei 52 mila cassonetti di Roma, nelle strade e nei luoghi sensibili della nostra città come ospedali, farmacie, supermercati, fermate dei bus e stazioni ferroviarie". Infine, il sindaco ha ringraziato "tutti gli operatori impegnati in queste importanti operazioni. Con la collaborazione di istituzioni e cittadini, lavorando insieme, Roma potrà ripartire in sicurezza e tornare gradualmente alla normalità", conclude Raggi. (Rer)