Coronavirus: De Rosa (M5s), assessore Gallera continua a smentirsi

- Il consigliere regionale del M5S Lombardia Massimo De Rosa dichiara in una nota: "La delibera di ieri è l'ennesima ammissione del fallimento di Regione Lombardia nel gestire l'emergenza. Nessun protocollo, solamente l'iniziativa lasciata in mano ai privati, con colpevole ritardo. Di fatto la Giunta ha abbandonato le imprese e i lavoratori già in crisi, scaricando direttamente su di loro il compito di organizzarsi al fine di tutelare la salute dei propri lavoratori e riprendere quindi la produzione in sicurezza". "Con le sue dichiarazioni l'assessore al Welfare Giulio Gallera continua a smentirsi. Uno spettacolo angosciante per i cittadini lombardi costretti ad assistere all'imbarazzante balletto di contraddizioni messo in piedi da chi invece avrebbe il compito di tutelarne la salute. Se, come sostiene l'assessore oggi, i test sierologici non potranno mai sostituire i test molecolari, i tamponi per intenderci, perché in Lombardia, a differenza di altre regioni d'Italia meno colpite dalla pandemia, i cittadini hanno dovuto attendere quasi due mesi una delibera che consentisse loro di effettuare il test per la rilevazione degli anticorpi la cui presenza è indice di avvenuto contatto con il virus Sars-Cov-2?" conclude De Rosa, che la scorsa settimana aveva interrogato Gallera durante il Consiglio Regionale. (Com)