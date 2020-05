Ue: lettera del premier polacco Morawiecki ai leader europei per chiedere più fondi per agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelleria del primo ministro polacco ha annunciato che una lettera del premier Mateusz Morawiecki è stata inviata alla presidente della Commissione europea, al presidente del Consiglio europeo, al commissario Ue per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e ai 26 capi di governo degli Stati membri dell'Ue. "La Polonia propone di aumentare il bilancio della politica agricola comune del 10 percento (circa lo 0,03 percento del reddito nazionale dell'Ue) rispetto a quanto proposto nel 2018. Tale aumento andrebbe a favore di tutti i paesi, ogni Stato riceverebbe, a determinate condizioni, un ulteriore 10 percento rispetto a quello che era in bilancio nel 2018", ha scritto Morawiecki nella lettera. Il premier polacco ha sottolineato che i fondi aggiuntivi saranno interamente assegnati alle attività nel campo dell'ambiente e del clima. "Ciò garantirà un uguale rafforzamento della politica agricola comune per tutti gli agricoltori europei e aumenterà l'importanza del Green Deal europeo" ha scritto il capo del governo. "Spero che il rafforzamento della politica agricola comune sarà un pilastro della cooperazione per il bene dei nostri paesi, nonché per il bene di tutta l'Unione europea. Sono convinto che le nostre azioni porteranno benefici tangibili ai cittadini dell'Ue aiuteranno a superare gli effetti della crisi associata al Covid-19. L'Unione europea ha la piena responsabilità del settore agricolo. Se questa responsabilità non è accompagnata da un bilancio adeguato, può significare l'inizio del crollo di questo settore", ha sottolineato Morawiecki. (Vap)