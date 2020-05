Decreto Liquidità: bozza, stop Iva su mascherine fino a fine anno, poi 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione della crisi legata all’emergenza Covid-19, le disposizioni contenute nella bozza del decreto Rilancio in materie di maschere di protezione, "accorda in via transitoria alle cessioni di tali beni un regime di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da Iva con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti". Successivamente si applicherà nuovamente l’aliquota Iva vigente del 5 per cento. (Rin)