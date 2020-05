Agricoltura: Catalfo, chi ha reddito cittadinanza potrà lavorare senza perdere beneficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi usufruisce del reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali potrà accettare una proposta di lavoro nel settore agricolo senza perdere il diritto al beneficio. Lo conferma il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo che su Facebook esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto ieri sui lavoratori stagionali. "Chi mi conosce - afferma Catalfo - sa quanto siano importanti per me la lotta al lavoro nero e al caporalato, due fenomeni gravi che ledono la dignità di tante persone. Non a caso, non più tardi di tre mesi fa, il tavolo istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un mio intervento quando ero presidente di Commissione al Senato ha portato all’approvazione del 'Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato'. Un primo ma fondamentale passo per neutralizzare il ruolo dei caporali, a cui ne seguiranno altri". (segue) (Rin)