Agricoltura: Catalfo, chi ha reddito cittadinanza potrà lavorare senza perdere beneficio (2)

- "Ecco perché - continua - come ministro del Lavoro, reputo quello a cui si è giunti nella serata di ieri sui lavoratori stagionali un buon accordo, che centra un obiettivo per me imprescindibile fin dall’inizio: l’emersione del lavoro nero e la garanzia dei diritti dei lavoratori - sia italiani sia stranieri - attraverso la sottoscrizione di un regolare contratto la cui retribuzione non deve essere inferiore a quella prevista dal Ccnl di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, senza fare sconti a chi si è macchiato di reati come il caporalato che ledono la loro dignità e ha fatto concorrenza sleale danneggiando il mercato". (segue) (Rin)