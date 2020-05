Agricoltura: Catalfo, chi ha reddito cittadinanza potrà lavorare senza perdere beneficio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Della norma, puntualizza Catalfo, "potranno beneficiare i cittadini stranieri con un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 e non rinnovato o già presenti in Italia prima dell’8 marzo di quest’anno, ma anche coloro che saranno in grado di dimostrare di aver lavorato regolarmente nei settori dell’agricoltura, dell’assistenza alla persona o del lavoro domestico (colf e badanti). Inoltre, per far fronte alle richieste di manodopera in agricoltura, io stessa ho inserito nel decreto che approveremo nelle prossime ore una norma che consentirà ai percettori di Reddito di cittadinanza, di Naspi, Discoll e ammortizzatori sociali di accettare una proposta di lavoro senza perdere il diritto al beneficio. Abbiamo fatto un lavoro importante che aiuterà tantissime persone". (Rin)