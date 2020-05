Roma Municipio IV: Leobruni-Umberto(Pd), sospensione consiglieri 5S come nei regimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo sconcertante la presa di posizione di Vito Crimi, capo politico M5s nazionale, nel sospendere i consiglieri del Movimento del IV Municipio che hanno presentato la sfiducia inviando anche un procedimento disciplinare. Neanche nei peggiori dei regimi totalitari avvengono queste cose". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Partito democratico al Municipio IV, Massimiliano Umberto, "invece di salvare i giusti salvano la persona sbagliata". La collega di partito al Municipio IV, Annarita Leobruni spera invece che "questa diatriba politica non cada sulla gestione del IV Municipio che oggi già è stata ostaggio di una Presidente che non ha saputo interpretare i bisogni di cittadini a discapito loro e del Consiglio. La Raggi, sappia valutare bene le sue scelte per il bene di questo quadrante di Roma". (Com)