Coronavirus: Fontana incontra delegazione "Samaritan's purse", grazie per ciò che avete fatto

- Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha incontrato oggi al Belvedere di Palazzo Lombardia, una delegazione dell'equipe medico sanitaria dei 'Samaritan's Purse' che ha operato a Cremona presso l'ospedale da campo costruito con attrezzature e personale sanitario propri. "Rivolgo loro, a nome di tutti i lombardi - spiega il governatore - un doveroso e sentito ringraziamento per l'importante e fattivo contributo che hanno portato nel momento più critico dell'emergenza. Gli siamo grati e non dimenticheremo mai la passione e la professionalità con cui si sono rivolti verso i nostri malati". L'equipe medica della "Samaritan's Purse" era giunta a Cremona il 17 marzo dove ha realizzato un ospedale da campo con 68 posti letto tra intensiva (8) e pre-intensiva (60), lavorando a stretto contatto con l'Ospedale cittadino. (segue) (Com)