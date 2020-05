Speciale infrastrutture: municipio Roma IV: Ghera-Colosimo (Fd'I), da Raggi a territori è fallimento M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fin dall'inizio della consiliatura "abbiamo detto che i 5 Stelle erano l'altra faccia della sinistra. Dopo oltre 4 anni hanno dimostrato la loro incapacità amministrativa in Campidoglio con la sindaca Raggi e nei municipi, di cui quattro già caduti ed oggi è la volta del Municipio IV". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Fabrizio Ghera capogruppo e Chiara Colosimo consigliere. "Una debacle annunciata - aggiungono - un territorio abbandonato, tanto che la presidente è stata sfiduciata dalla sua stessa maggioranza. A Fratelli d'Italia – attraverso il capogruppo Gianni Ottaviano e il consigliere Luca Scerbo - va il merito di aver fatto un'opposizione costruttiva per il bene dei cittadini ma senza sconti a una giunta grillina che si è dimostrata ogni giorno inadeguata a governare un municipio che ancora attende risposte su sicurezza, infrastrutture e decoro urbano. Dal Comune ai municipi è fallimento 5 stelle", concludono. (Com)