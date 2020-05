Silvia Romano: M5S Lombardia, da condannare stampa e parlamentari che fomentano odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inchino di papà Romano ci ha commosso e la nostra reazione è da cittadini e genitori, nemmeno da politici della sua regione". Questo il commento del gruppo consiliare M5S Lombardia dopo le continue tensioni contro Silvia Romano. "Vogliamo unirci al coro dell'accoglienza ed esprimere sdegno e rabbia per quello che sta accadendo a Silvia Romano. Dopo aver vomitato odio contro Liliana Segre siamo oggi a leggere quello contro Silvia Romano, che ha vissuto l'inferno a 24 anni, perdendo, ancora una volta, la possibilità di essere migliori. Da condannare anche la stampa, quella finanziata da soldi pubblici, che fomenta le campagne d'odio, così come alcuni parlamentari della Repubblica: si dovrebbero quanto meno vergognare e chiedere scusa. Hanno reso nuovamente prigioniera Silvia, rinchiusa e protetta dentro casa, minacciata dal livore e dalla violenza della parte più becera della nostra società. Fomentare odio e violenza sono atti gravissimi che dovrebbero prevedere la perdita immediata del ruolo che si ricopre". (Com)