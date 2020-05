Polonia: allentamento restrizioni post emergenza Covid-19, via alla fase 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo polacco ha annunciato le modalità di allentamento delle restrizioni imposte per contrastare il coronavirus, ovvero la cosiddetta fase tre post pandemica. Da domenica 17 maggio saranno modificati i limiti imposti alle presenze nei luoghi di culto: sarà consentita una persona ogni 10 metri quadrati, quindi un numero maggiore di fedeli potranno partecipare alle messe. Inoltre sempre da domenica i minori di età inferiore ai 13 anni potranno uscire di casa senza la supervisione di un adulto. Da lunedì 18 maggio, pur mantenendo il rispetto delle norme sanitarie, via libera all'apertura di saloni di bellezza e parrucchieri, apertura della gastronomia con il limite di una persona per 4 metri quadrati e 1,5 metri di distanza fra i clienti di tavoli diversi, mentre il personale dovrà usare maschere e guanti. Nel trasporto pubblico sarà possibile sfruttare i mezzi sino al 50 per cento dei posti a sedere o al 30 per cento della massima capacità del mezzo. Via libera anche alle lezioni nelle scuole secondarie di secondo grado; lezioni individuali presso le scuole d'arte, ripresa di prove ed esercitazioni, apertura di strutture ricettive e di cura, fra cui ostelli della gioventù e centri sportivi. Nelle strutture all'aperto, sarà possibile la compresenza sino a 14 persone (più due istruttori); sui campi da calcio a grandezza naturale fino a 22 persone (più quattro membri dello staff tecnico). Saranno possibili anche le proiezioni cinematografiche all'aperto. Le successive aperture, in particolare quelle relative alle scuole, saranno avviate dal 25 maggio. (Vap)