Usa: presidente Fed, serviranno maggiori investimenti del previsto per rilanciare economia

- La Federal Reserve dovrà investire più soldi del previsto per sollevare l'economia statunitense dalla crisi provocata dal coronavirus. Ne è convinto il presidente della banca, Jerome Powell, per il quale il Congresso e la Casa Bianca dovranno prepararsi ad ulteriori sforzi. Gli Stati Uniti, ha dichiarato in un'intervista ai media locali, potrebbe trovarsi ad affrontare un periodo prolungato di crescita debole e redditi stagnanti, ed in questo scenario sarà a suo avviso necessario aumentare la spesa fiscale della banca centrale. Per Powell la risposta degli Stati Uniti ad oggi è stata tuttavia "particolarmente rapida ed energica", ma sarà necessario considerare gli effetti negativi sul mondo del lavoro. Secondo un recente sondaggio della Fed, da febbraio a oggi in quattro nuclei familiari su dieci con un reddito inferiore ai 40 mila dollari almeno una persona ha perso il lavoro. (segue) (Nys)