Usa: presidente Fed, serviranno maggiori investimenti del previsto per rilanciare economia (2)

- L'opinione di Powell è condivisa anche dal vicepresidente della banca centrale, Randal Quarles. Nel corso di un’audizione alla commissione Banche del Senato, Quarles ha dichiarato ieri: “Alla Federal Reserve stiamo cercando di svolgere il nostro ruolo responsabilmente ed efficacemente. Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono quelli che nessun paese vorrebbe mai essere costretto a usare e il momento in cui saranno necessari è quello che nessun paese vorrebbe mai esser costretto ad affrontare. Potrebbero essere richiesti nuovi interventi prima che l’attuale crisi termini. Noi possiamo solo promettere che faremo tutto ciò che questo momento rende necessario”, ha detto Quarles ai senatori intervenendo da remoto. Il numero due della Fed ha sottolineato che “il sistema bancario è ben posizionato per costituire un punto di forza”, ma ha ammesso che “la tempesta non è passata” e che “profondi danni economici” sono destinati a persistere. (Nys)