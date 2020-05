Coronavirus: il presidente del Madagascar cura i bambini con la pozione "Harry Potter"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Africa continua a far discutere il caso del farmaco Covid-Organics (Cvo), sviluppato in Madagascar a base di artemisia e proposto dal presidente malgascio Andry Rajoelina come rimedio al Covid-19. Se l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha messo in guardia dall'affidarsi a rimedi improvvisati, sostenendo che per il momento non ci sono prove scientifiche sull'efficacia del rimedio malgascio, le autorità di Antananarivo hanno iniziato a distribuirlo in diversi paesi africani, su richiesta dei rispettivi governi. Dopo Guinea-Bissau e Guinea equatoriale, anche il presidente della Tanzania, John Magufuli, ha autorizzato l'ordine per delle scorte della sostanza. "Grazie al Covid-Organics, il Madagascar è diventato l'orgoglio dell'Africa", ha dichiarato il ministro degli Esteri tanzaniano Palamangamba Kabudi nel ricevere in dono i 13 stock di Cvo. Il presidente Magufuli ha subito molte critiche per non aver applicato le restrizioni da coronavirus e per aver, al contrario, incoraggiato la popolazione a continuare a radunarsi nei luoghi di culto e a rivolgersi a soluzioni "naturali" contro il virus.Oltre alla Tanzania, anche il governo della Nigeria ha annunciato l'intenzione di ordinare scorte di Covid Organics. Ad annunciarlo è stato il segretario generale della presidenza, Boss Mustapha, precisando che il presidente Muhammadu Buhari ha impartito "severi ordini" chiedendo che la spedizione del prodotto venga sottoposta ai necessari processi standard di validazione per i medicinali. “Il presidente ha dato istruzioni per il trasferimento aereo (del prodotto) dal Madagascar e ha dato chiare istruzioni affinché venga sottoposto al processo di validazione standard per i prodotti farmaceutici. Non ci saranno eccezioni per questo”, ha dichiarato il funzionario parlando nel corso della conferenza stampa quotidiana della task force presidenziale di Abuja per l’emergenza Covid-19. “La Nigeria ha una sola risposta nazionale alla pandemia di Covid-19. Laddove esistono strategie diverse, riguardano l'implementazione di interventi non farmaceutici. Ma per quanto riguarda la risposta sanitaria, esiste solo una risposta nazionale”, ha poi sottolineato Mustapha.In Uganda, il portavoce del ministero della Salute, Emmanuel Ainebyoona, ha spiegato che il paese sta aspettando la necessaria approvazione delle autorità sanitarie prima di considerare il Cvo tra i potenziali trattamenti per Covid-19. "Non lo utilizzeremo (come rimedio) fino a quando non sarà approvato dall'Oms", ha dichiarato ieri al quotidiano locale "Daily Monitor". Il prodotto sarebbe inoltre oggetto di studio da parte dell'Autorità ugandese per i farmaci (Nda). “I medicinali a base di erbe sono stati usati dall'umanità per il trattamento di varie malattie molto prima dell'invenzione della medicina convenzionale", ha dichiarato il portavoce Fredrick Ssekyana, spiegando che l'Nda "continuerà a sostenere i membri della comunità scientifica e gli attori privati ​​coinvolti nella ricerca e nello sviluppo di medicinali a base di erbe o convenzionali in Uganda", ha affermato.Nel tentativo di rispondere allo scetticismo degli organismi internazionali, le autorità sanitarie del Madagascar hanno intanto annunciato l'avvio di test clinici sul Covid-Organics. Il capo dello Stato ha inoltre annunciato che le autorità di Antananarivo stanno dialogando con l’Oms per ottenere la convalida. Di recente, tuttavia, la stessa Accademia medica nazionale del Madagascar (Anameh) ha messo in dubbio l'efficacia della bevanda, benché questa contenga principi attivi utilizzati anche negli anti-malarici. Per il direttore regionale dell'Oms per l'Africa, Matshidiso Moeti, è invece evidente che il ritardo accumulato dalle autorità di alcuni paesi - Tanzania in testa - nell'applicare misure più rigorose per prevenire la diffusione del coronavirus è stato determinante nell'aumento dei casi positivi. Anche la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha manifestato alcune perplessità, negando peraltro di aver ordinato un pacco del farmaco. "La Cedeao e la sua istituzione sanitaria (Waho) si dissociano da questa affermazione e informano che non abbiamo ordinato il suddetto farmaco Cvo", si legge in un comunicato della Cedeao, che precisa tuttavia di non essere ostile a contributi tradizionali, purché questi siano scientificamente testati e provati. (Res)