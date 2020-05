Lesotho: primo caso confermato di coronavirus, era l'unico paese africano finora indenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lesotho ha registrato il suo primo caso di coronavirus, diventando così l'ultimo paese africano ad essere colpito dalla pandemia. Ad annunciarlo è stato oggi il ministero della Salute in una nota, secondo cui un tampone è risultato positivo su un totale di 81 test condotti su persone provenienti da Sudafrica e Arabia Saudita. Finora il Lesotho era l'unico paese africano a non avere casi confermati di coronavirus. In Africa si registrano finora quasi 70 mila i contagi e circa 2.400 decessi. (Res)