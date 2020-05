Regno Unito: ministro Trasporti, chi prenota vacanze estive all'estero corre grosso rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque decida di prenotare vacanze estive fuori dal paese corre un grosso rischio: lo ha detto il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps, citato dal quotidiano britannico "The Times". Il ministro ha dichiarato che chi intende viaggiare all'estero durante i mesi di luglio o agosto "rischia" per via delle misure imposte in tutta Europa per prevenire la diffusione del coronavirus. Shapps ha ricordato che il Regno Unito al momento sconsiglia qualsiasi viaggio non essenziale all'estero e che ci sono poche probabilità che questo cambi. I commenti del ministro sono in contrasto con i piani delle compagnie aeree che intendono riprendere le operazioni di volo su larga scala. Anche del ministro della Salute britannico Matt Hancock ha dichiarato ieri che le vacanze estive all'estero sono inverosimili per quest'estate. (Rel)