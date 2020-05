Decreto Rilancio: bozza, per regolarizzazione lavoratori 400 euro più contributo forfettario a titolo contributivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova bozza del decreto Rilancio prevede, in merito alla regolarizzazione dei lavoratori cosiddetti invisibili, che "le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 400 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all'espletamento della procedura di emersione, ovvero di 160 euro a copertura degli oneri per la procedura, ivi incluso il costo di trasmissione della domanda". E’ inoltre previsto, aggiunge il documento, "il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del ministro del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, con il ministro dell’Interno ed il ministro delle Politiche agricole e forestali". (Rin)