Turchia: costretto a cambiare rotta aereo con aiuti cinesi diretto a Cipro

- Le autorità turche avrebbero impedito ad un aereo che trasportava materiale sanitario di raggiungere l’isola di Cipro. Secondo i media ciprioti, il velivolo civile sarebbe stato costretto a cambiare la propria rotta a causa del divieto posto dall’Aviazione civile di Ankara nell’entrare nello spazio aereo. Il mezzo è ora diretto verso l’aeroporto di Mosca. L’aereo è stato noleggiato dal governo cipriota e sarebbe dovuto atterrare presso lo scalo nazionale di Larnaca alle 13.30 per consegnare 36 tonnellate di materiale, tra cui tute mediche, mascherine e guanti. Tutti dispositivi sanitari forniti dalla Cina per aiutare Cipro nella gestione dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Il ministro dei Trasporti cipriota, Yiannis Karousos, ha dichiarato che la Turchia “non ha permesso al pilota dell'aeromobile di entrare nel suo spazio aereo per raggiungere Cipro”, motivo per cui il pilota “ha ricalcolato la rotta perché non avrebbe avuto abbastanza carburante per arrivare a Cipro”. Il ministero degli Affari esteri di Cipro è stato informato dell'incidente “al fine di prendere le misure necessarie ove necessario", ha chiarito il ministro, aggiungendo che l'aereo dovrebbe infine giungere a destinazione questa notte. (Res)