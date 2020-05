Ucraina: approvata legge che limita diritti degli ex proprietari di banche nazionalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha approvato una legge che impedisce agli ex proprietari di banche nazionalizzate o liquidate di riottenerne la proprietà o di ricevere un risarcimento statale. La legge rappresenta una condizione affinché il paese possa ottenere prestiti per 5,5 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale. Il disegno di legge è stato approvato oggi dal parlamento di Kiev con 270 voti su 450. L'adozione di questo documento è cruciale per la continua cooperazione di Kiev con il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, il cui sostegno è ora più che mai necessario al paese. La normativa impedirà la restituzione di Privatbank al suo ex proprietario, l'imprenditore ucraino Igor Kolomoisky. Il documento deve ancora essere firmato dal presidente Volodymir Zelensky. Kolomoisky, intanto, ha già annunciato che farà appello alla Corte europea dei diritti umani contro la legge che gli impedisce di fare causa a Privatbank in Ucraina. (segue) (Res)