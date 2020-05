Ucraina: approvata legge che limita diritti degli ex proprietari di banche nazionalizzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come indicato nella nota esplicativa, la legge prevede la creazione di un equilibrio tra gli interessi privati dei proprietari delle banche e gli interessi pubblici. Il documento, in particolare, prevede innovazioni relative a situazioni in cui lo Stato, attraverso il ministero delle Finanze, può diventare proprietario di una banca insolvente. Alla fine del 2016, il governo ucraino ha nazionalizzato la più grande banca privata del paese, il cui principale azionista era Kolomoisky. Il ministero delle Finanze è diventato proprietario di una quota del 100 per cento in Privatbank. Le autorità hanno nazionalizzato la banca a causa della presunto prelievo illecito da parte della sua precedente gestione di ingenti somme con il pretesto di prestiti a società affiliate. (Res)