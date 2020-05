Decreto Rilancio: bozza, confermato ecobonus al 110 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova bozza del decreto Rilancio provvede, come è scritto nella relazione illustrativa, di "incrementare al 110 per cento l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo. In particolare - continua il testo - prevede una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica degli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021" e di quelle relative "a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ciò sempre che sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi". Si estende anche "la spettanza della detrazione nella misura del 110 per cento agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non autoconsumata in sito". Si prevede, inoltre, il riconoscimento della detrazione del 110 per cento pure "per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici".(Rin)