Nord Macedonia: Bers concede un prestito da un milione di euro per le piccole e medie imprese

- La Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (Bers) ha approvato la concessione di un prestito a favore della Macedonia del Nord. Secondo una nota diramata dall'istituto, il prestito vede un valore di un milione di euro ed è mirato al sostegno delle piccole e medie imprese (Pmi) che operano nel paese balcanico. Il prestito verrà erogato attraverso linee di credito gestite dall'istituto Sparkasse leasing, e fa parte del programma di sostegno alla competitività delle Pmi nei Balcani occidentali. Le linee di credito erogate vedranno in particolare come obiettivo l'acquisto di veicoli commerciali e attrezzature a standard elevato per soddisfare le direttive Ue in settori quali la tutela ambientale, la sicurezza sul lavoro e la qualità dei prodotti. Il finanziamento riguarderà inoltre progetti ecologici che riducono le emissioni di gas a effetto serra. "Siamo molto orgogliosi di concludere oggi il nostro primo progetto nel settore del leasing nel paese e il primo nell'ambito del Programma di sostegno alla competitività. La transazione migliorerà l'accesso delle Pmi ai finanziamenti e le aiuterà a investire in risorse aggiuntive. L'operazione aumenterà inoltre la consapevolezza delle aziende circa i vantaggi derivanti dal rispetto delle norme dell'Ue", ha affermato Andi Aranitasi, capo dell'Ufficio Bers a Skopje. (segue) (Seb)