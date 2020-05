Nord Macedonia: Bers concede un prestito da un milione di euro per le piccole e medie imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione europea ha mobilitato un pacchetto di emergenza del valore di 66 milioni di euro in sovvenzioni per aiutare la Macedonia del Nord ad affrontare le conseguenze sanitarie e socioeconomiche della crisi del Covid-19. Ciò si aggiunge al sostegno regolare dell'Ue mirato ad avvicinare il paese all'Ue, a beneficio sia dei cittadini che delle imprese. Nell'ambito di questo programma di competitività, l'Ue fornisce un elemento di sovvenzione del 15 per linee di credito e accordi di leasing per le Pmi", ha affermato Nicola Bertolini, capo della Cooperazione presso la delegazione dell'Ue nella Macedonia del Nord. (Seb)