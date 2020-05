Ue: Parlamento approva regolamento su utilizzo agricolo acque reflue urbane trattate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha approvato oggi il nuovo regolamento sul riutilizzo dell'acqua. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha spiegato che la nuova legge definisce per la prima volta a livello europeo i requisiti minimi per l'utilizzo delle acque di recupero, cioè le acque reflue urbane che sono state trattate in un impianto di bonifica, per scopi agricoli in modo sicuro, proteggendo le persone e l'ambiente. Le nuove norme mirano a garantire che le acque reflue trattate siano riutilizzate in modo più ampio per limitare l'uso dei corpi idrici e delle acque sotterranee. Il calo dei livelli delle acque sotterranee, dovuto in particolare all'irrigazione agricola, ma anche all'uso industriale e allo sviluppo urbano, è una delle principali minacce per l'ambiente idrico dell'Ue, ha ricordato il Parlamento europeo. (segue) (Beb)