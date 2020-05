Ue: Parlamento approva regolamento su utilizzo agricolo acque reflue urbane trattate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi segna un'altra importante pietra miliare verso la transizione verso un'economia circolare per le risorse idriche. In questo modo, passo dopo passo, stiamo portando risultati concreti per l'ambiente", ha detto la relatrice del regolamento, l'eurodeputata Simona Bonafè. "Potremmo potenzialmente riutilizzare 6,6 miliardi di metri cubi d'acqua entro il 2025, rispetto agli attuali 1,1 miliardi di metri cubi all'anno. Ciò richiederebbe un investimento inferiore ai 700 milioni di euro e ci permetterebbe di riutilizzare più della metà dell'attuale volume d'acqua proveniente dagli impianti di trattamento delle acque reflue dell'Ue, teoricamente disponibili per l'irrigazione, evitando più del 5 per cento di estrazione diretta dai corpi idrici e dalle falde acquifere", ha aggiunto. (segue) (Beb)