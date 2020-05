Ue: Parlamento approva regolamento su utilizzo agricolo acque reflue urbane trattate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure adottate entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applicheranno tre anni dopo l'entrata in vigore. Secondo il rapporto della Commissione europea sulla politica europea sulla scarsità d'acqua e la siccità, la scarsità d'acqua rimane un problema sempre più grave per molti Stati membri. Almeno l'11 per cento della popolazione europea e il 17 per cento del suo territorio sono stati colpiti dalla scarsità d'acqua. Durante l'estate, oltre la metà della popolazione della regione mediterranea è colpita dallo stress idrico (Beb)