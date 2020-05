Credito: Villarosa (M5s), su derivati vittoria senza precedenti del Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il M5s "incassa una vittoria giudiziaria senza precedenti sui derivati". Lo scrive in una nota il sottosegretario al ministero dell'Economia Alessio Villarosa che in una nota spiega: "Per oltre 5 anni mi sono battuto in Parlamento per l'illegittimità dei contratti derivati sottoscritti dagli enti locali e dalle amministrazioni dello Stato. Il comune di Cattolica, gestito dal M5s, ha vinto il contenzioso dopo aver annullato in autotutela 3 contratti derivati con una perdita potenziale pari a 7 milioni di euro. Le Sezioni unite della Cassazione riconoscono il principio per cui i contratti che prevedono un 'premio di liquidità' da incassare al momento della stipula (cosiddetto up-front) essendo 'collegati ex lege' ai rapporti debitori sottostanti, costituiscono una 'forma di indebitamento', e devono quindi essere trattati come tali, sia dal punto di vista delle procedure amministrative, sia dal punto di vista contrattuale. La sentenza chiarisce quindi - aggiunge il sottosegretario - che il dirigente del settore finanziario non può firmare i contratti senza la previa delibera del Consiglio comunale. Il M5s al governo dello Stato e degli Enti locali sta dimostrando la propria coerenza e si sta battendo con forza per superare le abitudini che hanno ridotto i cittadini italiani in questa disastrosa condizione di vita". (Com)